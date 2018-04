Voici en vrac quelques réactions à la suite de la tragédie ayant décidé l’équipe junior de Humboldt, vendredi:

«C’est le pire cauchemar de n’importe quel parent de joueur de hockey. Personne ne devrait voir son enfant partir pour aller pratiquer le sport qu’il aime sans jamais le voir revenir.»

— Le premier ministre du Canada Justin Trudeau (déclaration officielle)

«À la ville de Humboldt, à l’ensemble de l’organisation des Broncos et aux familles touchées par cette tragédie, sachez que vous êtes dans le coeur de la Saskatchewan.»

— Scott Moe

«Viens de parler à @JustinTrudeau pour présenter mes respects et condoléances aux familles de la tragédie touchant l’équipe de Humboldt. Que Dieu soit avec elles.»

— Donald Trump, président des États-Unis (Twitt)

«Au nom des conservateurs du Canada, j’offre mes sincères condoléances aux Broncos de Humboldt, à leurs familles et amis, et à tous les Saskatchewanais touchés par cette terrible tragédie».

— Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada (Twitt)

«Nous offrons toutes nos pensées et nos condoléances aux Broncos de Humboldt et aux familles qui sont affectées en ces moments difficiles. Les Canadiens et toute la communauté du hockey portent le deuil avec vous.»

— L’organisation des Canadiens (Twitt)

«Au nom de l’organisation, je veux offrir nos pensées à toutes les familles affectées par la tragédie en Saskatchewan. En étant dans le métier du hockey, c’est une tragédie qui nous touche et tout le monde ressent la douleur qui existe dans ces situations-là.»

— L’entraîneur des Canadiens de Montréal, Claude Julien (Twitt)

«C’est difficile d’entendre et de voir les images. Nous sommes tous touchés. On va voir voir ce qu’on peut faire pour les aider. On s’en est déjà parlé.»

— Charles Hudon, attaquant des Canadiens de Montréal (entrevue)

«Tout le monde a voyagé par autobus. On l’a tous fait. C’est une chose à laquelle tu ne t’attends pas. Quand cela arrive, c’est tragique, c’est un choc!»

— Nicolas Deslauriers, attaquant des Canadiens de Montréal (entrevue)

«Nous transmettons nos plus sincères sympathies et condoléances à tous ceux affectés par la tragédie impliquant les Broncos de Humboldt.»

— La Ligue nationale de hockey

«Nous sommes tous sous le choc, car comme toutes les organisations de hockey au Canada, saison après saison, notre équipe parcourt des milliers de kilomètres pour permettre à nos joueurs de performer, mais aussi pour une seule et unique raison, soit la passion du hockey qui nous habite tous.»

— Le président des Remparts de Québec, Jacques Tanguy (communiqué)

«Nos pensées sont avec l’organisation et les familles touchées par la terrible tragédie qui a frappé les Broncos de Humboldt.»

— Hockey Québec (Twitt).

«Après le tragique et mortel accident de la route connu par l’équipe junior Humboldt Broncos, le hockey français présente ses plus sincères condoléances aux familles. Toutes nos pensées vont vers la communauté du hockey canadien aujourd’hui.»

— France Hockey (Twitt)

«Prions tous et offrons nos plus sincères condoléances aux familles affectées par la terrible tragédie de l’équipe des Broncos de Humbolt.»

— Georges Laraque, ancien joueur de la LNH (Twitt)

«Mon coeur saigne ce matin pour toute la communauté des Broncos de Humboldt. Je transmets tout mon amour à ceux qui ont été touchés.»

— L’animatrice de télévision Ellen DeGeneres (Twitt)