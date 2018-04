CHARLOTTETOWN — La Gendarmerie royale du Canada (GRC) signale qu’un délinquant sexuel présentant un risque élevé de récidive sera libéré mardi du pénitencier de Dorchester, au Nouveau-Brunswick.

Tyler James Bernard, qui est âgé de 27 ans, aura alors purgé une peine de deux ans pour agression sexuelle sur une femme.

Cet homme avait été condamné dans le passé pour d’autres agression sexuelles, pour des actes indécents contre des enfants et des femmes et pour des infractions violentes commises sur une période de plusieurs années dans la région de Prince-Est et de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard.

La GRC prévoit que M. Bernard aille vive dans la région de Prince-Est après sa libération. La police publie des renseignements à son sujet pour avertir le public de sa présence possible dans la région et pour rappeler qu’aucun comportement déraisonnable ne sera toléré.

La GRC signale que la décision de publier un communiqué sur un prisonnier libéré est prise par un comité provincial qui doit tenir compte à la fois de la sécurité publique et du droit au respect de la vie privée du délinquant.