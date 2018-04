MONTRÉAL — Des études de sol sont menées lundi à Sainte-Marie-Salomé, dans Lanaudière, à la suite d’un affaissement de terrain survenu la semaine dernière.

Six résidences du chemin Saint-Jean et du domaine Martel, et une écurie, ont été évacuées de manière préventive vendredi soir. En tout, ce sont donc 13 résidants et deux chevaux qui ont dû être relocalisés.

Une inspection des lieux effectuée dans la journée de vendredi par la sécurité civile avait révélé que d’autres parcelles de terrain pourraient se dérober sur des dizaines de mètres.

En entrevue, la mairesse de Sainte-Marie-Salomé, Véronique Venne, indique que du carottage et une inspection par drone seront effectués lundi. Une réunion avec les citoyens évacués aura lieu en fin d’après-midi pour les informer de la situation.

Mme Venne précise que des affaissements de terrain surviennent régulièrement au printemps près du ruisseau Vacher. Le glissement de terrain, signalé mardi dernier par un citoyen, est toutefois «hors de l’ordinaire». Il se serait produit sur une distance d’environ cinq mètres. L’affaissement se serait poursuivi pendant les jours qui ont suivi.

Sainte-Marie-Salomé est une municipalité située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Joliette.