Des dizaines de citoyens se sont servi des médias sociaux pour transmettre leurs condoléances aux proches des victimes de Humboldt, notamment en publiant une photo d’un bâton de hockey, droit debout, appuyé près de la porte sur un balcon, attendant son joueur.

L’autocar transportant l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, a été impliqué dans un accident avec un camion lourd, vendredi dernier. Quinze personnes sont mortes et 15 autres ont été blessées — certains très gravement. La tragédie a ému de par le monde, et plus de 5 millions $ ont été recueillis jusqu’ici pour venir en aide aux victimes et aux familles.

C’est Brian Munz, commentateur sportif pour les matches des Jets de Winnipeg, de la Ligue nationale de hockey, qui a d’abord publié sur Twitter, dimanche soir, une photo de bâton de hockey orphelin sur un balcon.

M. Munz écrit que c’est un ancien camarade de classe du secondaire à Humboldt qui lui avait envoyé cette photo de bâton qui attend son joueur, avec la note: «les gars pourraient en avoir besoin… où qu’ils soient».

Le commentateur sportif de TSN invitait les autres usagers de Twitter à imiter le geste, sous le mot-clic #SticksOutForHumboldt. Lundi, des dizaines d’usagers avaient pris la peine de photographier un bâton sur leur balcon et de publier la photo.

D’autres promettent de porter un chandail de hockey, jeudi, en soutien aux proches des victimes. Ce jeudi 12 avril, Adam Herold, plus jeune joueur des Broncos, ne pourra célébrer son 17e anniversaire de naissance.