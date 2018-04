MONTRÉAL — La police de Montréal est à la recherche de témoins d’une dispute survenue dans un autobus de la Société de transport de Montréal (STM) qui a dégénéré en agression meurtrière dans le quartier Pointe-aux-Trembles, le 29 mars dernier.

Entre 20h25 et 21h15, dans l’autobus 189, il y a eu altercation entre la victime et le suspect. La victime, un homme mulâtre âgé de 23 ans, a été poignardée à sa sortie de l’autobus, à l’arrêt de l’intersection de la rue Notre-Dame et de la 8e Avenue.

Le malheureux est décédé de ses blessures quelques jours plus tard.

Une scène de crime a été protégée à l’endroit où l’agression est survenue. Les techniciens de l’identité judiciaire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se sont déplacés sur les lieux et les caméras de surveillance des environs seront visionnées.