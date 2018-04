QUÉBEC — Le juge François Huot a suggéré aux proches des victimes et aux membres de la communauté musulmane d’y penser à deux,voire même trois fois, avant de rester dans la salle de cour et de voir les vidéos de la soirée de la tuerie à la grande mosquée de Québec.

La Couronne s’apprête à montrer au juge les images captées par les caméras de surveillance de la mosquée le soir du 29 janvier 2017.

Cela fait partie des éléments de preuve qu’elle veut déposer dans le cadre des audiences pour déterminer la peine qui sera imposée à Alexandre Bissonnette. Cette étape a débuté mercredi après-midi, au palais de justice de Québec.

Le jeune homme de 28 ans a plaidé coupable fin mars à six accusations de meurtre au premier degré et à six chefs de tentative de meurtre.

Le juge Huot de la Cour supérieure a offert ce qu’il a appelé un « humble conseil », non pas en tant que juge, mais en tant qu’homme, a-t-il souligné.

Le magistrat a dit qu’il parlait en toute connaissance de cause puisqu’il a déjà visionné les images qu’il a qualifiées de « difficiles et de brutales ».

« À mon avis, cela vous apportera bien peu dans le processus de guérison que vous avez amorcé », a-t-il dit.

Il a invité les gens présents dans la salle de cour à quitter s’ils ne voulaient pas voir les images.

Ceux qui restent ont dû se soumettre à un nouveau processus de fouille pour vérifier qu’ils n’aient pas sur eux un outil de télécommunication qui leur permettrait d’enregistrer les images.

Plus tôt mercredi, le juge Huot a prononcé une ordonnance de non-diffusion des vidéos, qui interdit aux médias de les montrer.

Alexandre Bissonnette est passible de 150 ans de prison.

La Couronne n’a pas encore annoncé ses couleurs sur la durée de la peine qu’elle allait réclamer. Tout au plus, le procureur de la Couronne, Me Thomas Jacques, a dit qu’il allait exiger une peine qui reflétera l’ampleur des « crimes odieux » commis.

L’avocat d’Alexandre Bissonnette, Charles-Olivier Gosselin, estime que son client devrait être condamné à 25 ans de prison avant d’être admissible à une libération conditionnelle, mais pas plus. Une peine plus longue serait l’équivalent d’une « peine de mort par incarcération », a-t-il soulevé dans une procédure.

Il a de plus fait savoir qu’il allait demander que soit déclarée invalide, car inconstitutionnelle la disposition du Code criminel qui permet d’additionner les peines de prison pour meurtre.

Ce débat doit avoir lieu dans une étape ultérieure, fin juin.