MONTRÉAL — Le Tribunal administratif du travail a révoqué l’accréditation d’un syndicat de travailleurs agricoles, après que tous les travailleurs migrants eurent signé une lettre disant ne plus vouloir être syndiqués. C’est leur employeur qui avait déposé la requête en révocation du syndicat en leur nom.

La section locale 501 du syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, affilié à la FTQ, avait contesté la requête, affirmant qu’il y avait eu ingérence de l’employeur, Les Serres Sagami à Sainte-Marthe, et que les lettres n’avaient donc pas été signées de façon libre et volontaire.

Le tribunal lui-même s’est étonné du fait que ces travailleurs guatémaltèques affirmaient ne plus vouloir du syndicat, notamment parce qu’il leur en coûtait 40 $ par mois, alors qu’ils avaient été capables de payer les honoraires d’un avocat pour les représenter devant le tribunal.

La juge a aussi souligné que le témoignage de ces travailleurs devant le tribunal avait été hésitant, comportait des contradictions, qu’ils étaient «à l’évidence intimidés d’être appelés à témoigner».

Malgré tout, le tribunal juge que même s’il fallait conclure que l’employeur a appuyé les travailleurs qui se sont désistés, cela ne fait pas pour autant la preuve qu’il est intervenu avant les démissions et a influencé leur décision.