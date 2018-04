OTTAWA — Justin Trudeau rencontrera dimanche le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, et la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, pour tenter de trouver une solution au litige entourant le projet d’oléoduc Trans Mountain.

Une porte-parole du premier ministre, Chantal Gagnon, a indiqué que M. Trudeau, qui se dirigeait vers le Pérou jeudi pour participer au Sommet des Amériques, repasserait à Ottawa avant de poursuivre lundi son voyage officiel à Paris et à Londres.

La tension est montée d’un cran, cette semaine, lorsque le promoteur Kinder Morgan a annoncé qu’il cessait toutes dépenses non essentielles liées à l’oléoduc jusqu’à ce qu’il obtienne la certitude d’Ottawa que la construction ne sera plus bloquée. Kinder Morgan, qui subit les pressions d’investisseurs inquiets, a déjà prévenu qu’il souhaitait une résolution de ce litige d’ici le 31 mai.

M. Trudeau a présidé mardi une réunion d’urgence de son cabinet pour discuter des différents scénarios de sortie de crise, sans toutefois en privilégier aucun pour l’instant. Le gouvernement libéral évoque par exemple une contribution financière d’Ottawa au projet, et n’exclut pas non plus de pénaliser financièrement la Colombie-Britannique, par exemple en retenant des paiements de transferts fédéraux.

Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a rencontré la première ministre Notley, mercredi, et il a indiqué ensuite que son gouvernement respecterait l’échéancier du 31 mai fixé par le promoteur.

Le gouvernement fédéral, en vertu de ses pouvoirs constitutionnels sur les infrastructures interprovinciales, a approuvé le projet d’élargissement de l’oléoduc Trans Mountain en 2016. Le gouvernement de la Colombie-Britannique plaide de son côté que ses pouvoirs en matière environnementale surpassent ceux d’Ottawa en matière d’infrastructures interprovinciales.

Le gouvernement néo-démocrate de John Horgan, qui s’est allié aux Parti vert pour accéder au pouvoir en Colombie-Britannique, met toutes sortes d’obstacles au projet Trans Mountain, notamment une contestation judiciaire du processus fédéral d’approbation, qui pourrait durer plusieurs années.

Le chef du Nouveau Parti démocratique fédéral, Jagmeet Singh, a d’ailleurs proposé mercredi aux libéraux de s’asseoir avec le gouvernement Horgan afin d’élaborer un «scénario conjoint» de renvoi à la Cour suprême du Canada, pour dénouer rapidement cette crise constitutionnelle.