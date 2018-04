PETERBOROUGH, Ont. — Une adolescente de 15 ans du sud de l’Ontario a obtenu une invitation au mariage du prince Harry et de Meghan Markle grâce à son implication pour une bonne cause.

Faith Dickinson, de Peterborough, a reçu l’invitation convoitée en raison de son affiliation avec le prix Diana, un programme de mentorat nommé en mémoire de la mère du prince Harry.

Les organisateurs du prix Diana ont précisé qu’elle était la seule Canadienne parmi les sept personnes impliquées dans le programme ayant réussi à obtenir une place dans la cour du château de Windsor.

Faith Dickinson a remporté le prix Diana l’an dernier grâce à l’organisme de charité Cuddles for Cancer, qu’elle a elle-même fondé. L’organisme fournit des couvertures gratuites aux patients atteints de cancer, aux soldats qui rentrent à la maison et à ceux souffrant du trouble de stress post-traumatique.

Les autres invités viennent d’Angleterre. Le mariage aura lieu le 19 mai à la chapelle Saint-Georges.

Le palais de Kensington a précisé que les politiciens et les leaders mondiaux n’étaient pas invités à la cérémonie, mais que 1200 membres du public avaient été conviés, notamment des jeunes actifs dans leur communauté.

Faith Dickinson a créé son organisme à l’âge de 9 ans après que sa tante eut reçu un diagnostic de cancer du sein.

Au cours de son traitement, sa tante a confié qu’elle avait très froid et la jeune fille lui a confectionné une couverture molletonnée. Depuis, Faith Dickinson a fabriqué plus de 3000 couvertures, toutes personnalisées avec des détails sur les passe-temps ou la couleur favorite du destinataire. Elles ont été envoyées à travers le Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Brésil, en Australie, en France et dans certains pays d’Afrique.

L’adolescente a également récolté plus de 30 000 $ afin de pouvoir fournir ces couvertures gratuitement.