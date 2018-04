MONTRÉAL — Les manifestants qui ont participé à un sit-in en soutien à Lucy Francineth Granados ont quitté le Centre de prévention de l’immigration de Laval, vendredi, alors que la résidante sans-papiers de Montréal a été conduite à l’aéroport où elle devait être expulsée du Canada.

La sergente Geneviève Major, du Service de police de Laval, a confirmé que la Guatémaltèque avait quitté le Centre, sans toutefois pouvoir préciser si son départ du Canada a bel et bien eu lieu. Une quinzaine d’agents de la police avaient pris position en milieu de nuit vendredi devant l’immeuble où les manifestants s’étaient rassemblés.

Le Centre de prévention de l’immigration ne pouvait confirmer si l’expulsion avait eu lieu ou non. La Presse canadienne n’avait pu joindre l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en début d’après-midi.

Mary Foster, de Solidarité sans frontière, qui soutient Mme Granados depuis son arrestation le 20 mars dernier, a écrit à La Presse canadienne que «Lucy a été déportée (vendredi) matin à 9h15 selon l’ASFC».

Solidarité sans frontière a publié le message suivant sur sa page Facebook: «Nous quittons le centre de détention de Laval, il semblerait que Lucy a été déportée. Nous avons lutté avec détermination.»

La sergente Major a souligné que la manifestation s’est déroulée de manière silencieuse et pacifique et qu’elle n’a donné lieu à aucun incident.

Lucy Francineth Granados, qui a 42 ans, est une mère célibataire de trois enfants qui vit à Montréal depuis neuf ans.

Elle plaide qu’elle a dû fuir le Guatemala après avoir été menacée par un gang criminel. Depuis son arrivée au Canada en 2009, elle agit comme soutien financier pour ses enfants et sa famille restés en Amérique centrale.

Jeudi, la Cour fédérale avait annoncé son refus de suspendre sa déportation, un sursis qui était réclamé dans l’attente d’une décision sur une demande de résidence permanente pour raison humanitaire.

L’avocat de la dame, Me Stewart Istvanffy, a expliqué que le juge à la Cour fédérale avait déterminé que la défense n’avait «pas démontré clairement les dommages irréparables si elle est renvoyée au Guatemala».

L’avocat en matière d’immigration et de droits de la personne a aussi relaté que le juge estimait qu’elle est en situation irrégulière depuis au moins cinq ans au Canada — et qu’elle aurait dû «faire une révision judiciaire d’autres décisions antérieures».

Lucy Francineth Granados avait été arrêtée le 20 mars par les agents des services frontaliers en vue de sa déportation. La procédure avait été reportée en raison de l’hospitalisation d’urgence de la mère monoparentale.

Une plainte a par ailleurs été déposée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour dénoncer le comportement jugé abusif de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le traitement qu’elle subit actuellement. La femme aurait été blessée au bras et à la gorge pendant son arrestation, selon ses proches.