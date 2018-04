ACTON VALE, Qc — Un travailleur a perdu la vie vendredi soir à Acton Vale, en Montérégie.

Vers 20h40, la victime a fait une chute d’un chariot élévateur au magasin de revêtement de sol Beaulieu Canada, sur la rue de Roxton.

Blessé gravement à la tête, l’homme de 48 ans a succombé à ses blessures sur place. Un témoin de l’accident a subi un choc nerveux.

L’enquête pour déterminer la cause et les circonstances entourant cette chute mortelle sera menée par la Sûreté du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).