Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Trudeau à Paris et Londres

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau est en France et au Royaume-Uni, cette semaine. Dans un premier temps, il se pose à Paris où il sera reçu lundi par le président français Emmanuel Macron et, le lendemain, par le premier ministre Édouard Philippe. Il se rendra ensuite à Londres où il participera au la Réunion des chefs du Commonwealth qui se déroulera du 16 au 20 avril.

Procès Bissonnette

Les représentations sur la peine au procès d’Alexandre Bissonnette, qui a plaidé coupable aux six accusations de meurtre au premier degré et aux six chefs de tentatives de meurtre relativement à l’attentat à la grande mosquée de Québec, se poursuivent cette semaine.

Assurance-médicaments

Des membres du comité parlementaire de la santé tiennent mardi une conférence de presse concernant leur rapport sur l’élaboration d’un programme national d’assurance-médicaments.

Société du cannabis

La Commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale poursuit mardi, son examen sur le projet de loi 157 constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

Banque du Canada

Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz explique mercredi les motifs entourant la décision de l’institution au sujet de son taux directeur.

Parti libéral du Canada

Les libéraux fédéraux tiennent de jeudi à dimanche leur congrès national à Halifax.

Trafic alcool

La Cour suprême annonce jeudi sa décision sur la cause de Gérard Comeau, ce résidant du Nouveau-Brunswick qui avait «importé» de l’alcool du Québec dans sa province.