MONTRÉAL — Les entreprises APO Products Ltd. et UNO Foods Inc. procèdent au rappel du produit Noix de coco râpé de marque Buenas car il pourrait être contaminé par la bactérie Salmonella et il ne doit pas être consommé.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments rappelle que les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade.

Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus vulnérables et ils peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles s’ils mangent des aliments contaminés par la bactérie Salmonella.