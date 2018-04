MONTRÉAL — L’association des transporteurs aériens de la planète propose une alliance avec l’agence de l’aviation civile des Nations unies afin de créer un registre international des vols commerciaux de drones, dans le but de prévenir les collisions avec des avions.

Des membres de l’Association internationale du transport aérien (IATA) doivent rencontrer leurs collègues de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), mercredi, pour discuter de ce registre.

Alexandre de Juniac, directeur général de l’IATA, a expliqué mardi aux journalistes que les transporteurs aériens sont préoccupés par l’arrivée croissante des drones dans l’espace aérien.

Les autorités interdisent en général l’utilisation des drones autour des aéroports, mais les transporteurs aériens aimeraient tout de même pouvoir compter sur un registre international, a soutenu M. de Juniac en marge d’une conférence de l’IATA sur la sécurité aérienne, à Montréal.

Ce registre permettrait aux autorités de savoir précisément combien de drones se trouvent dans l’espace aérien, et obligerait les utilisateurs de ces engins sans pilote à rendre des comptes. Le trafic aérien des drones avait déjà été discuté en septembre lors d’un colloque international organisé par l’OACI, et un autre événement est prévu plus tard cette année en Chine.

Le vice-président de l’IATA, Gilberto Lopez-Meyer, estime qu’un tel registre international est rendu nécessaire alors que de nouveaux joueurs, comme Amazon et Google, misent beaucoup sur l’utilisation de ces drones. M. Lopez-Meyer admet qu’il sera difficile — mais pas impossible — de conclure une entente pour la création d’un registre mondial.

Un tel registre international remplacerait toute une série de bases de données dispersées ici et là, et permettrait aux autorités judiciaires d’identifier les utilisateurs. Ainsi, le Bureau de la sécurité des transports du Canada n’a jamais pu déterminer à qui appartenait le drone entré en collision avec un aéronef à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec le 12 octobre. Il s’agissait de la première collision à survenir au Canada entre un drone et un avion.