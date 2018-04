QUÉBEC — Le règne de William et d’Emma se poursuit dans le palmarès des prénoms les plus populaires du Québec.

Le duo de prénoms est demeuré en tête du palmarès annuel 2017, pour la troisième année de suite.

William occupe la première place du palmarès chez les garçons pour la cinquième année consécutive. Logan suit en deuxième position. Raphaël et Léo comptent parmi les prénoms nouvellement inscrits dans le «top 10» masculin.

Du côté des filles, Emma et Léa dominent le palmarès depuis plus de cinq ans.

Retraite Québec, qui dresse le palmarès, note que les prénoms féminins à la mode le demeurent longtemps, puisque seulement deux nouveaux prénoms — Charlotte et Béatrice — se sont hissés dans le palmarès féminin depuis 2013.

La banque de prénoms, qui contient les données des six dernières années, se trouve sur le site de Retraite Québec, qui affirme que la liste est consultée plus de 500 000 fois par an.

————

Les prénoms les plus populaires au Québec en 2017

FILLES

1. Emma

2. Léa

3. Alice

4. Olivia

5. Florence

6. Charlotte

7. Charlie

8. Rosalie

9. Béatrice

10. Zoé

GARÇONS

1. William

2. Logan

3. Liam

4. Noah

5. Jacob

6. Thomas

7. Raphaël

8. Nathan

9. Léo

10. Alexis