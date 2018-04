MONTRÉAL — Les négociations se poursuivaient toujours, vendredi, dans l’espoir d’éviter la grève des 3000 chefs de train et mécaniciens du Canadien Pacifique qui doit être déclenchée à 00h01 dans la nuit de vendredi à samedi, dans l’ensemble du pays.

La grève générale illimitée serait déclenchée tant par ces 3000 chefs de train et mécaniciens syndiqués à la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, que par les 365 membres du conseil de réseau no. 11 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité. Ces derniers sont des agents d’entretien de la signalisation.

Les relations de travail y sont difficiles depuis quelque temps déjà. Le syndicat des Teamsters affirme que le nouveau mode de gestion, axé sur l’accroissement de la productivité, pose des problèmes de santé et de sécurité, de la fatigue, voire de l’épuisement chez ses membres.

Le syndicat des Teamsters montre du doigt les compressions budgétaires, des mises à pied et des mesures disciplinaires qu’il juge «excessives». Il affirme que 8000 griefs ont été déposés, alors qu’il y a 3000 membres dans son unité d’accréditation.

Du côté de la direction, on assure avoir à coeur la sécurité du public et des travailleurs. Le CP rappelle qu’il a déjà réussi à s’entendre avec d’autres syndicats jusqu’en 2022, avec la division des préposés à l’entretien des voies de la Conférence ferroviaire des Teamsters, de même qu’avec le Syndicat des Métallos et l’Association des policiers du Canadien Pacifique.

Passagers épargnés

Par ailleurs, dans la région de Montréal, les trains de passagers du Réseau de transport métropolitain ne seraient pas affectés par une éventuelle grève.

Le RTM a confirmé, vendredi, qu’il avait obtenu l’assurance que le Canadien Pacifique assurerait lui-même le service d’entretien aux passages à niveau et pour la signalisation sur les trois lignes concernées, à savoir Candiac, Saint-Jérôme et Vaudreuil-Hudson.