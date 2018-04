QUÉBEC — Une vingtaine de personnalités du domaine des transports et de l’écologie demandent l’abandon du Réseau express métropolitain (REM), le projet de train léger de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Dans une lettre ouverte à paraître dans les journaux de Québecor samedi, mais que La Presse canadienne a obtenue vendredi, le groupe fait valoir que malgré sa facture «de plus de 7,4 milliards $», le REM ne diminuera pas la congestion routière et infiniment peu, soit un millième de pour cent, la pollution attribuée aux transports dans la région de Montréal.

En entrevue avec La Presse canadienne, un des signataires de la lettre, le président de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), André Belisle, soupçonne que le gouvernement veut enfoncer le projet dans la gorge des gens pour des raisons électoralistes.

Il trouve curieux que SNC-Lavalin, qui faisait autrefois partie de la liste noire des entreprises bannies pour leurs manoeuvres douteuses, obtienne aussi rapidement des contrats que la Caisse veut faire réaliser à toute vapeur, pour une entrée en service en 2021.

Les signataires de la lettre appellent à remplacer le REM par le projet proposé par le Parti québécois s’il prend le pouvoir, appelé le «Grand Déblocage».

Ils font valoir que pour un investissement identique, le projet péquiste desservirait mieux l’ensemble de la région métropolitaine, notamment l’est de l’île et la Montérégie, et permettrait d’enlever l’équivalent de 133 000 automobiles de la route, soit 100 fois plus que le REM.