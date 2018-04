Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

G7

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 poursuivent leur rencontre en vue du sommet qui se déroulera en juin dans Charlevoix. Ils doivent notamment parler «d’un monde plus pacifique».

LANGUE FRANÇAISE

Le président du Mouvement national des Québécoises et Québécois, Etienne-Alexis Boucher, et le président-directeur général de la Fondation Lionel-Groulx, Pierre Graveline, dévoileront lundi les résultats d’un sondage de la firme Léger concernant la francisation des immigrants au Québec.

PROCÈS BISSONNETTE

Les représentations sur la peine au procès d’Alexandre Bissonnette, qui a plaidé coupable aux six accusations de meurtre au premier degré et aux six chefs de tentatives de meurtre relativement à l’attentat à la grande mosquée de Québec en janvier 2017, se poursuivent à compter de lundi.

ENVIRONNEMENT

La commissaire à l’environnement et au développement durable, Julie Gelfand, publie ses rapports du printemps. Le premier portera sur l’élevage du saumon, le deuxième sur l’état de préparation du Canada pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies et le troisième sur la conservation de la biodiversité.

CANADIEN NATIONAL

Le Canadien National dévoilera lundi sa performance financière du premier trimestre avant de rencontrer ses actionnaires à Toronto le lendemain dans le cadre du rendez-vous annuel de la société ferroviaire. Le projecteur sera braqué sur président-directeur général par intérim, Jean-Jacques Ruest, qui a pris la place de Luc Jobin.

Le PQ AU CRIM

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, et la vice-chef, Véronique Hivon, prononceront jeudi un discours à la tribune du Conseil des relations internationales de Montréal (CRIM).

FIJM

Le 39e Festival international de jazz de Montréal dévoilera mardi sa programmation en salle. Parmi les concerts déjà annoncés figurent Brian Blade and the Fellowship, Mike Stern & Randy Brecker, Cécile McLorent Salvant et Kamazi Washington.

REPÊCHAGE

La Ligue nationale de hockey procédera samedi au tirage au sort visant à déterminer l’ordre de sélection pour les 15 premières positions de la première ronde du repêchage, qui, elle aura lieu le 22 juin à Dallas. Le Canadien de Montréal est l’une des 15 équipes en lice.