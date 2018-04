OTTAWA — Julie Payette effectuera jeudi et vendredi prochains un premier voyage aux États-Unis en tant que gouverneure générale du Canada.

Elle se rendra à Chicago et à Detroit à la rencontre de scientifiques, de chefs d’entreprise et de dirigeants politiques en vue de renforcer la relation économique qu’entretiennent le Canada et les États-Unis.

En 2017, chaque jour, plus de 2,4G$ de biens et services ont franchi la frontière séparant les deux pays. Pour l’ensemble de l’année, le commerce bilatéral entre le Canada et les États-Unis a avoisiné les 918G$, selon le gouvernement canadien.

Il est prévu que la gouverneure générale prenne la parole dans le cadre de plusieurs événements à Chicago et à Detroit.

Julie Payette connaît bien les États-Unis. À l’époque où elle était astronaute, elle a habité et travaillé pendant plusieurs années à Houston, au Texas. Elle a aussi été déléguée scientifique du Québec à Washington.