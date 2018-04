SEPT-ÎLES — Deux personnes ont perdu la vie, lundi matin à Sept-Îles, dans ce qui a toutes les allures d’un double meurtre.

Selon la sergente aux communications de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton, une altercation aurait éclaté dans un immeuble à logements de la rue Brochu en matinée.

À leur arrivée sur les lieux aux alentours de 6h30, les policiers ont trouvé deux personnes sur place qui se trouvaient dans un état critique.

Leur décès a été constaté un peu plus tard en centre hospitalier. On ne connaît pas encore l’âge et le sexe des victimes.

Un homme a été interpellé par les policiers relativement à cet événement. Il était rencontré dans la journée de lundi par les enquêteurs des crimes contre la personne.

On ne sait pas encore s’il fera face à des accusations dans ce dossier. Les policiers semblent toutefois privilégier l’hypothèse d’un double meurtre.