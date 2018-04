Les politiciens du pays et du reste du monde ont été nombreux à souligner le drame survenu lundi à Toronto, tournant leurs pensées vers les proches des victimes et les premiers répondants, après qu’une camionnette eut roulé sur un trottoir dans le nord de la ville, faisant au moins 9 morts et 16 blessés.

—

Le premier ministre Justin Trudeau

«Nos pensées sont avec tous ceux affectés par cet incident. Nous sommes en train d’en apprendre plus sur ce qui s’est passé. Nous tiendrons les Canadiens au courant», a-t-il déclaré durant la période des questions à la Chambre des communes.

—

La ministre fédérale des Affaires étrangères, Chrystia Freeland

«Nous ne pouvons pas dire beaucoup, parce que les investigations viennent de commencer, et c’est important de laisser les policiers faire ces investigations. Le gouvernement fédéral travaille en étroite collaboration avec la Ville de Toronto et les policiers de Toronto», a-t-elle affirmé en marge de la rencontre avec ses homologues du G7 à Toronto.

—

Le président de la France, Emmanuel Macron

«J’exprime ma profonde solidarité au peuple canadien après la tragédie qui vient de frapper la ville de Toronto», a-t-il écrit sur Twitter.

—

La première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne

«Le coeur brisé d’apprendre que la police confirme tant de morts et de blessés aujourd’hui à Toronto. L’Ontario est uni dans le deuil. Nos plus sincères condoléances aux victimes et aux familles. Les officiels provinciaux, municipaux et fédéraux continuent de travailler de près pour enquêter», a-t-elle indiqué sur Twitter.

—

Le maire de Toronto, John Tory

«Mes pensées sont avec ceux qui ont été touchés par cet incident et les premiers répondants qui travaillent pour aider les blessés», a-t-il dit par communiqué. Il a offert l’appui de la Ville aux agents qui enquêteront sur cet incident, qu’il a décrit comme étant «très tragique».

—

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh

«Des nouvelles tragiques en provenance de Toronto — mes pensées vont aux personnes touchées par les événements horribles qui se déroulent à l’angle de Yonge et de Finch, et aux premiers répondants», a-t-il affirmé sur Twitter.

—

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer

«Terrible nouvelle en provenance de Toronto cet après-midi. Au nom de tout notre caucus conservateur et des parlementaires, j’offre mes condoléances à la communauté alors que la situation évolue. Merci aux premiers intervenants qui ont rapidement réagi», a-t-il écrit sur Twitter.

—

La chef du Bloc québécois, Martine Ouellet

«Toutes nos pensées vont aux personnes touchées par l’incident tragique d’aujourd’hui à Toronto», a-t-elle déclaré sur Twitter.

—

Le chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, Doug Ford

«Nos pensées sont tournées vers les victimes et les personnes touchées. Merci aux braves ambulanciers et premiers répondants qui travaillent sans relâche pour aider», a-t-il écrit sur Twitter.

—

La chef du Nouveau Parti démocratique ontarien, Andrea Horwath

«Mon coeur est avec les victimes et les témoins de l’horreur aux rues Yonge et Finch cet après-midi, et avec leurs proches — ainsi qu’avec les premiers répondants.»

—

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard

«Je viens de parler à Kathleen Wynne. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Exprimons notre solidarité envers Toronto», a-t-il écrit sur Twitter.

—

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée

«Je suis de tout cœur avec les gens de Toronto. Mes pensées accompagnent les victimes et leurs proches», a-t-il affirmé sur Twitter.

—

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault

«Un terrible événement vient de se produire à Toronto. Je suis de tout coeur avec les familles et les proches des victimes ainsi qu’avec tous les Torontois», a-t-il écrit sur Twitter.

—

Le député et porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois

«Des nouvelles terribles nous parviennent de Toronto. Solidarité avec les Torontois et Torontoises. Mes pensées accompagnent les blessés et les familles des victimes», a-t-il écrit sur Twitter.

—

La mairesse de Montréal, Valérie Plante

«Nous sommes de tout coeur et en toute solidarité avec les citoyens de Toronto, frappés aujourd’hui par une tragédie. Soyez assuré, John Tory, que Montréal sera toujours à vos côtés quand vous aurez besoin de nous. Nous sommes avec vous et nous sommes unis», a-t-elle écrit sur Twitter.

—

Les Maple Leafs de Toronto

«À notre ville, nos gens et tous ceux touchés par les événements tragiques d’aujourd’hui, nos pensées et nos prières sont avec vous», a écrit l’équipe sur Twitter.