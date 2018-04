QUÉBEC — Le psychologue Marc-André Lamontagne doit être contre-interrogé par la Couronne mardi matin, aux audiences sur la détermination de la peine qui sera imposée à Alexandre Bissonnette.

Lundi, il a témoigné une bonne partie de la journée, à la demande des avocats de la défense.

Selon l’expert en dangerosité et en risque de récidive, Bissonnette, âgé de 28 ans, est réhabilitable.

Il a aussi rapporté que Bissonnette savait ce qu’il faisait le 29 janvier 2017 lorsqu’il a fait irruption dans la grande mosquée de Québec, tuant six hommes et faisant cinq blessés.

Il voulait s’enlever la vie, mais souhaitait avant de poser ce geste faire un «acte grandiose», pour qu’on se souvienne de lui.

Le jeune homme se percevait très négativement, mais il compensait au niveau de la fantaisie, en ayant développé une image grandiose de lui-même dans sa tête, a raconté l’expert.

Bissonnette est passible de 150 ans de prison pour les six meurtres et les six tentatives de meurtre. Ses avocats vont plaider qu’il ne devrait passer que 25 ans derrière les barreaux avant d’être admissible à une libération conditionnelle.