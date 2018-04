QUÉBEC — Alexandre Bissonnette est demeuré impassible lors des témoignages «à glacer le sang» des proches des victimes de la mosquée de Québec, mais il s’est mis immédiatement à pleurer lorsqu’il était question de sa famille, a fait remarquer le juge François Huot, mercredi matin.

Il a tenu ces propos à la psychiatre légiste Marie-Frédérique Allard, alors qu’elle était contre-interrogée par le procureur de la Couronne François Godin au sujet de ce qu’il considère être un manque d’empathie de Bissonnette envers ses victimes.

Le juge Huot a dit avoir de la difficulté à voir une progression de son empathie envers les autres, une position mise de l’avant par l’experte.

Par ses questions, Me Godin dresse un portrait de tireur de la grande mosquée de Québec, le décrivant comme un jeune homme sans empathie, menteur et manipulateur.

Bissonnette a été déclaré coupable de six meurtres et de six chefs de tentative de meurtre.

Les audiences qui se déroulent actuellement en Cour supérieure visent à déterminer sa peine, soit la durée de sa période d’incarcération.

La psychiatre, dont les services ont été retenus par la défense, a témoigné qu’elle croit que Bissonnette a réalisé certains progrès au niveau de l’empathie, bien qu’ils ne soient pas énormes, mais qu’il a la capacité de la développer. Elle parle d’un potentiel sur 25 ans, précise-t-elle, soit la peine minimale dont il pourrait écoper.

Le 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette a fait irruption dans la grande mosquée de Québec, abattant six hommes, et faisant plusieurs blessés.