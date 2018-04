MONTRÉAL — Des grutiers de la FTQ-Construction, accompagnés d’un représentant d’une entreprise de grues, viennent de déposer une plainte au Protecteur du citoyen, affirmant que des modifications à la formation des grutiers mettent en danger la sécurité du public.

Le directeur de l’Union des opérateurs grutiers, de la FTQ-Construction, Evans Dupuis, a rencontré la presse aux côtés du représentant des Grues Mammoet, mercredi, juste après le dépôt de sa plainte auprès du Protecteur du citoyen, à Montréal.

Depuis quelques mois déjà, ceux-ci se plaignent du fait que des modifications au règlement, qui viennent d’être publiées dans la Gazette officielle, vont permettre aux personnes non diplômées d’obtenir un certificat de compétence apprenti pour le métier de grutier autrement qu’en obtenant un diplôme d’études professionnelles en conduite de grues.

La Commission de la construction dit vouloir ainsi combler une éventuelle pénurie de main-d’oeuvre et note qu’une formation en entreprise sera donnée. Elle assure qu’aucun compromis n’a été fait sur la sécurité.

Mais pour Evans Dupuis, les grutiers doivent avoir une solide formation de base, d’autant plus qu’ils manipulent de la machinerie lourde à proximité des citoyens, des édifices et des véhicules. Il soutient que la formation sera ainsi moins élaborée et que cela met en danger la sécurité du public.