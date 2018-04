QUÉBEC — Les frais de plus de 610 000 $ encourus par le gouvernement lors d’une récente mission en Chine sont tout à fait justifiés, a soutenu le premier ministre Philippe Couillard mercredi.

Questionné à ce sujet au Salon bleu par le député de Québec solidaire (QS), Amir Khadir, le premier ministre en a rajouté, en affirmant qu’il est important d’effectuer deux missions en Chine «de cette taille» dans un mandat.

M. Couillard s’est rendu une première fois dans l’Empire du Milieu en 2014 pour mousser le Plan Nord. Il y est retourné en janvier dernier pour promouvoir l’expertise du Québec en matière de culture et de divertissement, d’énergies vertes et de sports d’hiver.

Cette mission de sept jours en Chine a coûté plus de 610 000 $ aux contribuables québécois, selon les données obtenues par La Presse canadienne en vertu d’une demande d’accès à l’information.

Il s’agit d’une des missions les plus importantes — et certainement une des plus coûteuses — du gouvernement Couillard. À fortiori, le montant n’est que partiel, car plusieurs demandes d’information sont restées sans réponse.

Le ministère de l’Économie a dépensé à lui seul 484 523 $ notamment pour le déplacement de 11 de ses fonctionnaires. De ce montant, 316 932 $ sont attribuables à l’évènement «L’Effet Québec» qui s’est exposé pendant trois jours au Musée d’art moderne de Shanghai.

De son côté, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a dépensé au bas mot 125 618 $ pour cette mission en Chine. Cette somme couvre les dépenses du premier ministre, du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), Stéphane Billette, d’une poignée de fonctionnaires du ministère, ainsi que du personnel des représentations du Québec en Chine.

Le gouvernement n’a pas fourni les coûts pour d’autres activités. Le montant de 610 000 $ n’inclut pas non plus les frais de l’équipe de sécurité, gardés confidentiels, ni ceux du photographe officiel du gouvernement, des employés de cabinet, ou de l’épouse du premier ministre, Suzanne Pilote.

Mercredi, M. Khadir a exigé du premier ministre qu’il dévoile le détail des dépenses de 610 000 $ encourues lors de son voyage.

«J’espérais vraiment avoir une question sur cette mission, a répondu M. Couillard. C’est une mission extraordinaire, on avait 140 organisations, c’est du jamais vu en Chine, énormément d’influence du Québec sur le plan économique, sur le plan culturel, des investissements de 264 millions $, alors je ne suis pas gêné du tout de mettre en rapport ces bénéfices pour l’ensemble du Québec avec les coûts d’une mission prolongée en Chine de grande ampleur.»

Selon lui, il faudra répéter l’exercice deux fois dans chaque mandat et continuer «de le faire de cette façon».