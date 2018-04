QUÉBEC — Le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, souhaite que l’on construise une clôture pour bloquer l’accès aux demandeurs d’asile irréguliers.

Il a fait ce commentaire en impromptu de presse mercredi, à l’Assemblée nationale.

M. Lisée suggère de bâtir une clôture pour bloquer le chemin Roxham, près du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle.

«On a le chemin irrégulier le plus connu au monde, a-t-il déclaré. On dit écoutez, ce chemin-là qui a été construit, maintenant élargi et qui a des cabanes autour, on met une clôture, c’est tout. On dit, ne passez plus ici.

«On a plusieurs très bons constructeurs de clôture au Québec, donc on a l’embarras du choix», a-t-il poursuivi.

Selon lui, les demandeurs d’asile ont le droit de se présenter à la frontière, mais devraient le faire à différents postes frontaliers, des endroits «normaux» pour qu’ils soient traités «humainement».

Qui va payer pour cette clôture, a demandé un journaliste. «Les Mexicains», a répondu à la blague M. Lisée.