OTTAWA — Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, accuse le gouvernement libéral d’avoir truqué l’évaluation environnementale du projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain et lui demande de prouver le contraire en rendant publique toute la documentation pertinente.

Une enquête du National Observer a révélé récemment qu’une haute-fonctionnaire aurait demandé à des collègues de trouver une base juridique pour permettre au gouvernement d’approuver le projet avant que le processus d’évaluation soit complété. Erin O’Gorman aurait tenu ces propos lors d’une réunion tenue en octobre 2016, soit un mois avant que le cabinet donne son aval.

Jagmeet Singh et son chef parlementaire, Guy Caron, ont fait parvenir une lettre au premier ministre Justin Trudeau lui demandant de rendre publique toute la documentation entourant l’approbation de l’oléoduc Trans Mountain entre le 1er janvier 2016 et 1er décembre 2016, incluant la période couverte par la confidentialité du Cabinet, pour rétablir la confiance du public.

Ils accusent le gouvernement d’avoir approuvé l’expansion de l’oléoduc par calcul politique et sous l’influence du lobbying de Kinder Morgan. Ils comptent également soumettre une motion pour que Mme O’Gorman témoigne en comité parlementaire.

Kinder Morgan a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle suspendait toute activité et investissement non essentiels entourant son projet au coeur d’une querelle entre la Colombie-Britannique et l’Alberta. L’expansion de l’oléoduc permettrait à l’entreprise de tripler la quantité de pétrole des sables bitumineux albertain acheminée au port de Burnaby en Colombie-Britannique pour l’exportation.