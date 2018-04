MONTRÉAL — L’organisme Éduc’alcool lance une offensive de sensibilisation des jeunes au rôle que peut jouer l’abus d’alcool dans les relations sexuelles non voulues et non protégées.

Cette campagne est lancée au moment où les fêtes de fin de session collégiale et universitaire se préparent et à la lumière des nombreux événements malheureux de violence sexuelle des derniers mois.<

La campagne d’Éduc’alcool se traduira par de l’affichage et par une publication informative pour les jeunes. Ceux-ci pourront alors se renseigner sur les effets positifs et négatifs de la désinhibition créée par l’alcool, ses effets sur les fonctions sexuelles de l’homme et de la femme et la notion de consentement.

Des conseils préventifs seront aussi émis pour éviter des situations de violence sexuelle.

Le directeur général d’Éduc’alcool, Hubert Sacy, affirme que les remarques et les gestes choquants, les avances non désirées, le viol et les autres types d’agression ont tendance à augmenter sous l’effet de l’alcool.