MONTRÉAL — Il n’y aura finalement aucune accusation de portée contre les deux policiers de la Sûreté du Québec qui ont pourchassé un fuyard à haute vitesse en Montérégie il y a un an.

L’automobiliste, Patrick Boire, 33 ans, avait perdu la vie lorsque son véhicule a capoté.

L’événement était survenu dans la nuit du 30 au 31 mars 2017, peu avant 3h du matin.

Les deux agents étaient dans leur auto-patrouille, immobilisée en bordure de la route 202 près du pont Jean-Jacques-Bertrand à Lacolle, cette nuit-là.

Patrick Boire était au volant d’une voiture de luxe et roulait dans leur direction à vive allure: le radar de l’auto-patrouille indiquait 175 kilomètres à l’heure et ce, dans un secteur où se trouvent résidences et commerces.

Les agents l’avaient pris en chasse, mais l’avaient perdu de vue durant plusieurs secondes en cours de poursuite.

Ils avaient ensuite repéré le véhicule qui avait fait une embardée près d’une courbe. Les policiers avaient alors tenté de lui porter secours, mais Patrick Boire était coincé dans l’habitacle et les pompiers avaient dû être appelés en renfort pour le dégager. Son décès avait été constaté à l’hôpital.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) avait été chargé de mener l’enquête dans cette affaire.

Après avoir pris connaissance du rapport du BEI, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les deux policiers impliqués n’ont commis aucune infraction criminelle.