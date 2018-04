MONTRÉAL — Alors que le sujet des agressions sexuelles contre des jeunes est dans l’actualité, le Comité contre les violences sexuelles dans les écoles demande une loi-cadre pour les combattre.

La Maison d’Haïti, le Mouvement contre le viol et l’inceste, le YWCA et le groupe Québec contre les violences sexuelles ont rencontré la presse, jeudi à Montréal, pour faire le point sur les démarches entamées à ce sujet.

Ils réclament plus de ressources, plus d’éducation, plus d’information et plus de formation en milieu scolaire pour faire face aux violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires, qu’il s’agisse de harcèlement, d’attouchements, d’agressions ou autres.

Les victimes doivent être mieux accompagnées, les jeunes agresseurs conscientisés, les enseignants et le personnel mieux formés, ont-ils plaidé.

Mélanie Lemay, cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles dans les écoles, affirme que les groupes ont rencontré les ministères de l’Éducation et de la Condition féminine, il y a un an, et que rien n’a débloqué depuis.