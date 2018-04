TORONTO — On a appris quelques détails, vendredi, sur une autre victime de l’attaque à la camionnette bélier de Toronto, lundi après-midi: il s’agit de Sohe Chung, étudiante à l’Université de Toronto.

L’Association des anciens de Loretto, l’école secondaire qu’elle avait fréquentée, a confirmé le décès de Sohe Chung. On précise par ailleurs qu’une autre victime de l’attaque de lundi, Anne Marie D’Amico, avait aussi fréquenté la même école secondaire catholique pour filles de North York.

Dix passants ont été tués et 14 autres blessés, lundi après-midi, par une camionnette bélier qui a roulé sur des trottoirs achalandés du nord de Toronto. Le coroner en chef de l’Ontario avait prévenu mardi que l’identité des personnes décédées dans l’attaque ne serait pas confirmée avant quelques jours, à cause du nombre de victimes et de la nature de la tragédie.

Alek Minassian, un Ontarien de 25 ans, est accusé de 10 chefs de meurtre au premier degré et de 13 chefs de tentative de meurtre; une 14e accusation de tentative de meurtre pourrait s’ajouter en cours d’enquête, selon la police.

L’Université de Toronto avait confirmé jeudi qu’un de ses étudiants était au nombre des victimes, sans dévoiler son identité. L’établissement voulait offrir ses condoléances aux proches et son soutien à la communauté universitaire.

On a pu confirmer jusqu’ici, de diverses sources, l’identité de six autres victimes: Renuka Amarasingha, mère monoparentale d’un garçon de sept ans, Munir Alnajjar, septuagénaire jordanien en visite à Toronto, Anne Marie D’Amico, employée d’une firme d’investissement qui a des bureaux près du lieu de la tragédie, Chulmin «Eddie» Kang, employé d’un restaurant du centre-ville, ainsi que l’octogénaire Dorothy Sewell et la nonagénaire Betty Forsyth.