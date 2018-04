Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

CONSTRUCTION ET CANNABIS

Une discussion sur l’impact de la légalisation du cannabis pour l’industrie de la construction se déroulera lundi matin dans le cadre du Sommet Construction de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.

APN

L’assemblée des premières nations tient une assemblée de chefs, mardi et mercredi. Andrew Scheer (Parti conservateur), Jagmeet Singh (NPD) et Elizabeth May (Verts) y prononceront un discours mardi. Quant au premier ministre fédéral Justin Trudeau, il s’adressera aux congressistes le lendemain.

EXCUSES PAPALES

Les députés de la Chambre des communes se prononceront mardi sur une résolution demandant au pape François de présenter des excuses pour les sévices subis par les enfants autochtones dans les pensionnats gérés par des institutions catholique.

BOMBARDIER

Bombardier rencontre jeudi ses actionnaires dans le cadre d’un rendez-vous qui sera le dernier tour de piste de son architecte Laurent Beaudoin, qui quittera le conseil d’administration.

VALÉRIE PLANTE À QUÉBEC

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est vendredi la conférencière invitée de la Chambre de Commerce et d’industrie de Québec, au Centre des congrès de Québec.

FUNÉRAILLES DE ROSALIE GAGNON

Les funérailles de la petite Rosalie Gagnon, récemment assassinée, se dérouleront samedi à l’église Saint-Rodrigue, à Québec.