BAIE-COMEAU, Qc — Hydro-Québec procède depuis mercredi dernier à des déversements préventifs sur trois rivières afin d’abaisser le niveau de ses réservoirs.

Il s’agit des rivières Manicouagan, sur la Côte-Nord, Péribonka, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et La Grande, dans la région de la Baie James

Les réservoirs sont présentement nourris par un apport d’eau considérable dû à la fonte des neiges, de 25 à 50 pour cent plus abondantes cette année.

Cependant, à la différence de la crue des eaux soudaine et exceptionnelle survenue en octobre dernier sur la Manicouagan, l’opération actuelle est planifiée et se déroulera sur une période de six mois. L’automne dernier, la société d’État a dû évacuer d’urgence l’apport en eau sur une période d’une semaine à peine.

Hydro-Québec affirme que le total des débits en aval de ses installations entrera dans les plages normales d’exploitation et que les variations du niveau des rivières seront peu perceptibles, tout comme les impacts sur les milieux humains et sur l’environnement.

Le plan de déversement sera ajusté à la météorologie et à la demande en hydroélectricité. (Collaboration Marc-André Hallé CHLC)