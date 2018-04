QUÉBEC — Cinq associations représentant plus de 700 000 aînés au Québec ont présenté, lundi, leurs revendications en vue du scrutin du 1er octobre 2018.

Elles réclament entre autres: le stationnement gratuit pour les visiteurs dans tous les CHSLD, une reconnaissance légale des proches aidants, l’inscription du zona au programme québécois d’immunisation pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que des subventions pour couvrir l’achat de lunettes et de prothèses dentaires.

En point de presse à Québec lundi, le président de l’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic, Donald Tremblay, a promis que les aînés seront présents lors de la prochaine campagne électorale, cet automne.

Ils feront entendre leurs voix et poseront des questions lors d’annonces et d’évènements partisans, a-t-il affirmé. Les associations espèrent aussi la tenue d’un débat entre les partis sur le thème des aînés.

D’ici là, les groupes de défense des aînés demandent aux formations politiques de se prononcer sur les revendications présentées, et d’indiquer clairement ce qu’elles entendent faire pour améliorer les conditions de vie des aînés au Québec.