TORONTO — Le plus haut tribunal de l’Ontario a rejeté lundi la demande d’appel du policier de Toronto condamné pour avoir tué par balle un adolescent perturbé dans une voiture de tramway vide en 2013.

L’agent James Forcillo avait tiré deux rafales de coups de feu en direction de Sammy Yatim, un jeune homme de 18 ans très agité qui tenait un petit couteau.

À l’issue de son procès, en 2016, M. Forcillo avait été reconnu coupable de tentative de meurtre relativement à la deuxième rafale de coups de feu, mais il avait été acquitté de l’accusation plus grave de meurtre au deuxième degré.

Le policier avait été condamné à une peine de six ans de prison, soit un an de plus que la peine minimale prévue par la loi.

Il a ensuite contesté en Cour d’appel le verdict de culpabilité, demandant au tribunal de l’acquitter ou d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

L’ex-policier plaidait que le juge de première instance n’aurait pas dû exclure de la preuve l’état mental de la victime. M. Forcillo soutenait aussi que dans ses directives aux jurés, le juge n’aurait pas dû leur demander de considérer séparément les deux rafales de coups de feu.

La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté sa requête lundi.