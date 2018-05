QUÉBEC — La ville de Québec accueillera à la mi-mai la neuvième édition de la conférence des Régions partenaires, un regroupement de gouvernements régionaux dont fait partie le Québec.

La réunion, qui aura lieu du 16 au 18 mai, portera cette année sur la transition énergétique «sobre en carbone» et permettra de «mettre en valeur le rôle prépondérant des régions dans la lutte contre les changements climatiques», est-il écrit sur le site internet du ministère québécois des Relations internationales.

Selon le ministère, cette conférence donnera l’occasion au Québec de «faire valoir son expertise dans les principes de production électrique à partir d’énergies renouvelables développée grâce à son vaste potentiel énergétique diversifié».

Dans ce groupe de régions, on retrouve notamment la Bavière (Allemagne), le Cap-Occidental (Afrique du Sud) et la Géorgie (États-Unis). La Haute-Autriche (Autriche), Sao Paulo (Brésil) et le Shandong (Chine) en font également partie.

Les représentants des Régions partenaires se rencontrent tous les deux ans. La dernière conférence s’était tenue à Munich, en Allemagne, en juillet 2016.