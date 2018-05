MONTRÉAL — Le prix au détail de l’essence atteint mardi un niveau rarement vu depuis de nombreuses années au Québec: 1,48 $ le litre d’ordinaire, à Montréal et à Laval.

Lundi après-midi, plusieurs postes d’essence affichaient un prix inférieur de plus ou moins 0,18 $ selon ce qu’affiche le site web http://www.essencequebec.com.

Comme d’habitude, aucune des autres régions du Québec n’avait encore emboîté le pas vers 5h30 mardi. Le prix moyen de l’essence ordinaire était néanmoins évalué pour l’ensemble du Québec à plus de 1,40 $, largement supérieur à celui des derniers mois.

Selon le site http://www.gasbuddy.com, il y a quelques heures, les prix moyens de l’essence les plus élevés au Canada étaient relevés en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les plus bas ont été observés en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba.

Plusieurs postes d’essence d’Ottawa affichaient mardi matin un prix de 1,27 $ le litre d’ordinaire, 0,21 $ inférieur à ceux de Montréal et de Laval.

Le prix du baril de pétrole brut a reculé lundi soir de 0,34 $ US à la bourse NYMEX, à New York, à 68,23 $ US.