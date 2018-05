La majorité des cours d’eau sous surveillance au Québec étaient à la baisse, mardi matin, mais plusieurs resteront avec de hauts niveaux pour la journée, prévient l’entreprise Hydro Météo, qui fait tout de même état d’inondations mineures pour plusieurs rivières.

L’entreprise de surveillance des cours d’eau note ainsi sur son site web que «les bassins versants au nord du fleuve et à l’est du Québec sont toujours sous l’influence de la fonte de la neige dans le haut des bassins et les sols sont saturés en eau, ce qui gardera les cours d’eau assez haut pour les prochaines heures».

Selon le directeur des opérations chez Hydro Météo, Pierre Corbin, les niveaux d’eau étaient généralement à la baisse, «à l’exception de la vallée de l’Outaouais, où les niveaux d’eau étaient encore montants ce matin, et un peu dans la Mauricie également».

On note que les cours d’eau des régions de Québec et de la Beauce baisseront de façon graduelle au cours de la journée de mardi, mais que des épisodes de pluie sont prévus au courant de la semaine.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a indiqué en point de presse à Lévis, mardi, que la vigilance était de mise en raison des précipitations prévues dans les prochains jours. Il estime toutefois que rien ne permet de croire que les inondations majeures connues l’an dernier sont en voie de se répéter.

Selon M. Coiteux, on a dénombré environ 300 résidences inondées au cours des derniers jours et entre 60 et 80 résidences ont été évacuées dans l’ensemble du Québec.

On avait rapporté lundi que les niveaux d’eau étaient particulièrement élevés en Estrie, en Beauce, en Outaouais, en Montérégie et dans la région de Québec.