OTTAWA — Se retirer des traités internationaux que le Canada violera lorsque le cannabis sera légal serait une «réaction excessive» et «nuisible» aux intérêts du pays et de la communauté internationale, a plaidé mardi la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, devant le comité sénatorial des affaires étrangères et du commerce international.

La diplomate en chef a ainsi confirmé que le gouvernement canadien ne poserait pas un tel geste, car l’approche «stricte» de réglementation et de contrôle du cannabis pour laquelle ont opté les libéraux est cohérente avec les «objectifs globaux» des traités avec lesquels il sera en contravention.

Elle a reconnu, à la table du comité, que le Canada violera trois conventions lorsque le pot récréatif sera légal au pays: la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

Le comité sénatorial devant lequel comparaît la ministre Freeland est l’un des quatre qui se penche sur le projet de loi C-45. Trois de ces quatre comités avaient jusqu’à mardi pour fournir leurs recommandations à un autre comité, qui lui décidera s’il propose des amendements au projet de loi.

L’un d’entre eux, le comité sénatorial des peuples autochtones, a notamment suggéré de reporter «d’au moins un an» la légalisation du cannabis, plaidant que le gouvernement n’a pas suffisamment consulté les Premières Nations, Inuit et Métis.

Le même comité recommande aussi d’exiger que le gouvernement fédéral réserve «au moins 20 pour cent des permis de production de cannabis aux producteurs qui se trouvent sur des terres qui appartiennent aux gouvernements autochtones ou qui relèvent de leur compétence».

Les leaders des groupes représentés au Sénat se sont entendus pour que le vote final ait lieu le 7 juin. Au bureau du représentant du gouvernement à la chambre haute, Peter Harder, on estime que pour respecter cet échéancier, le débat en troisième lecture devrait s’amorcer au plus tard le 22 mai.

Le cannabis ne serait tout de même pas légal au pays avant août, voire septembre, car les provinces et territoires mettront huit à 12 semaines pour mettre en place leurs régimes de vente et de distribution, selon ce qu’a indiqué le gouvernement Trudeau.