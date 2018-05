MONTRÉAL — Les écoles publiques du Québec affichent un taux de diplomation inférieur à celui des autres provinces du Canada et la situation des garçons et des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage est préoccupante, selon une étude publiée mercredi.

L’étude de l’Institut du Québec précise que dans le réseau public québécois, le taux de diplomation en cinq ans, qui est de 64 pour cent, ne s’est pas amélioré depuis près d’une décennie. L’écart est de près de 20 points de pourcentage avec l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick et il augmente à 25 pour cent entre les garçons québécois et ceux de l’Ontario.

L’Institut du Québec rejette le seul argument du manque de financement pour expliquer le décrochage scolaire, ayant constaté que depuis 10 ans, les efforts de financement ont été similaires au Québec et en Ontario.

Pour redresser la situation, l’Institut propose notamment d’étudier et de prendre en considération les meilleures pratiques locales et étrangères, en commençant par celles qui touchent l’enseignant. Il propose aussi d’évaluer rigoureusement certains programmes et de créer sans tarder un Institut d’excellence en éducation.