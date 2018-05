TORONTO — Le concert bénéfice pour les familles des victimes de la tragédie qui a décimé l’équipe des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, a permis de recueillir plus d’un demi-million de dollars, la semaine dernière.

Les organisateurs ont indiqué jeudi que le concert, donné à Saskatoon vendredi dernier, a généré des recettes de 588 120 $ de la vente de billets et de diverses autres sources. Une fois les factures payées, les organisateurs remettront environ 428 000 $ à 29 familles touchées par la tragédie — soit autour de 14 800 $ par famille.

Le concert bénéfice visait à commémorer les 16 personnes mortes dans l’accident d’autocar survenu le 6 avril. Le spectacle réunissait surtout des artistes de la musique country comme Dallas Smith, Brett Kissel, Chad Brownlee, Gord Bamford, Jess Moskaluke et les Hunter Brothers. Près de 10 000 personnes ont assisté au concert, selon les organisateurs.

Les maîtres de cérémonie de la soirée, Bruce Williams et Terry Ree — duo d’humoristes américains qui se nomment «l’Indien et l’Homme blanc» —, ont créé un certain malaise avec une blague sur les Autochtones. Ils ont présenté ensuite leurs excuses à ceux qui auraient pu être offensés.

Une campagne de sociofinancement avait par ailleurs permis de recueillir en deux semaines près de 15,2 millions $ pour les joueurs et les familles touchées par la tragédie. Cet argent a été transféré dans un organisme sans but lucratif, qui devrait le distribuer au cours des prochains mois.

L’autocar des Broncos de Humboldt, une équipe de hockey junior de la Saskatchewan, avait été impliqué dans une collision avec un camion semi-remorque, le 6 avril. Le bilan de l’accident s’élève à 16 morts et 13 blessés, tous des occupants de l’autocar, et surtout des jeunes joueurs, âgés de 17 à 21 ans.