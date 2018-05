MONTRÉAL — Un homme des Laurentides a été arrêté et devra faire face à 87 chefs d’accusation pour des infractions à caractère sexuel sur environ 70 adolescents.

Simon Drouin, âgé de 33 ans, doit comparaître vendredi au palais de justice de Saint-Jérôme.

L’ampleur de l’affaire avait justifié le déclenchement d’une gestion d’enquête pour crimes en série, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ).

Il doit être accusé d’incitation à des contacts sexuels, agressions sexuelles, leurre et possession et production de pornographie juvénile. Les actes reprochés auraient été commis entre 2010 et 2015.

Drouin a été arrêté à Mont-Tremblant jeudi, mais il habite à Saint-Faustin-Lac-Carré.

Ses victimes présumées, toutes de sexe masculin, sont des Laurentides, de la Montérégie et de Montréal.

Drouin a d’abord été arrêté par la police de Saint-Jérôme et accusé en 2016 de 12 infractions à caractère sexuel. Du matériel informatique a été saisi et son analyse a révélé un modus operandi de bien plus grande ampleur, a expliqué en entrevue téléphonique Éloïse Cossette, porte-parole de la SQ, la force policière à qui le dossier a été transféré.

Sa façon de procéder était la suivante: il sollicitait des victimes potentielles sur les réseaux sociaux et sur des sites de rencontre. Il échangeait avec les jeunes hommes et les conversations devenaient explicites, à caractère sexuel. Il a réussi à rencontrer certaines victimes alléguées, mais Mme Cossette ne pouvait préciser combien.

Il est d’ailleurs possible qu’il y en ait d’autres, a souligné Mme Cossette, au Québec et même à l’extérieur de la province.