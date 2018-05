OTTAWA — Rideau Hall réévalue de fond en comble les centaines d’activités organisées ou présidées par la gouverneure générale du Canada chaque année, afin de déterminer ce qui pourrait être éliminé, ou du moins modifié.

Au cours d’une année normale, la représentante de la reine Élisabeth II au Canada participe à plus de 500 activités — visites dans les communautés, voyages officiels à l’étranger, dîners d’État, rencontres sur des enjeux nationaux. Les plus récents gouverneurs généraux ont procédé à un réexamen de cet agenda très chargé.

L’actuel réexamen, et l’arrivée à Rideau Hall de plusieurs recrues, notamment au sein de la garde rapprochée de Julie Payette, se traduisent cette année par des délais dans l’organisation de certaines activités qui ont lieu annuellement à Rideau Hall, la résidence officielle de la gouverneure générale du Canada à Ottawa.

Ainsi, le prix de journalisme Michener, créé en 1970 par le gouverneur général de l’époque, Roland Michener, est remis chaque année depuis plus de dix ans sous les lambris de Rideau Hall. Habituellement, les organisateurs rencontrent des responsables à Rideau Hall à la fin d’avril, annoncent les finalistes et la date de remise au début de mai, et tiennent leur cérémonie au début de juin.

Or, cette année, aucune date de remise du prix n’a encore été annoncée. Dans un communiqué publié jeudi, la fondation annonce les récipiendaires des Bourses Michener-Deacon, mais précise que «le lauréat du Prix Michener 2017 pour le journalisme d’intérêt public sera annoncé lors d’une cérémonie ayant lieu à une date ultérieure».

Le président de la Fondation des prix Michener, Alan Allnutt, explique que Rideau Hall a informé son organisme que la gouverneure générale revoyait l’ensemble des cérémonies officielles de remise de prix et de décorations, afin de déterminer si les choses ne pourraient pas se dérouler différemment à l’avenir.

M. Allnutt soutient que des retards semblables ont déjà été observés par le passé lors de changements de garde à Rideau Hall. Il rappelle par ailleurs que certaines années, la cérémonie n’a même pas eu lieu à cet endroit.