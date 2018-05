MONTRÉAL — La rôle essentiel des infirmières auxiliaires est souligné en ce 5 mai, journée qui leur est consacrée à chaque année.

L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec regroupe plus de 28 000 membres.

Alors que la santé prend de plus en plus de place dans les préoccupations des Québécois, l’Ordre tient à souligner que la pleine participation de l’infirmière auxiliaire est désormais indispensable dans le réseau. Elle est plus que jamais présente dans les équipes interdisciplinaires, où elle exerce en collaboration avec les autres professionnels.

Sur le terrain, les infirmières auxiliaires peuvent entre autres contribuer à l’évaluation du patient, à administrer des médicaments, à effectuer des prélèvements sanguins et à dispenser des soins reliés aux plaies. Elles prodiguent un large éventail de soins directs aux patients dans de nombreux secteurs.

La présidente de l’Ordre, Carole Grant, explique que l’expertise des infirmières auxiliaires est «tout aussi indispensable au réseau que leur écoute, leur empathie et leur humanité».

L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec est le quatrième ordre professionnel en importance au Québec.