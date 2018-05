Les autorités étaient aux aguets, en fin de semaine, pour surveiller plusieurs rivières qui sont sorties de leur lit dans quelques régions du Québec, mais la sécurité civile a affirmé que la situation devrait se résorber dans les prochains jours.

La pluie est maintenant terminée dans l’est du Québec et, mis à part quelques bandes d’averses mineures, le beau temps devrait être de retour sous peu.

Ainsi, dans la majorité des régions, le niveau des rivières continuera de reculer, a indiqué en entrevue Maude Émilie Lapointe, conseillère en sécurité civile pour le ministère de la Sécurité publique.

Il se peut que certaines régions, dont l’Outaouais, la Haute-Mauricie et les Laurentides, voient le niveau des cours d’eau légèrement augmenter en raison de la fonte des neiges, mais ce n’est rien d’inquiétant, car ce sera graduel, selon Mme Lapointe.

Dans l’ensemble du Québec, environ 75 personnes ont évacué leur résidence, d’après les données disponibles samedi après-midi. La plupart des sinistrés ont choisi de se loger chez des proches, a révélé Mme Lapointe.

Toutefois, les représentants de la sécurité civile font état de plusieurs résidences inondées ou isolées. Dans le dernier cas, ce sont les routes autour de la maison qui sont inondées.

Par exemple, dans la région de Lanaudière, on compte 336 maisons inondées et 276 qui sont isolées. Les villes les plus touchées sont notamment Mandeville, Saint-Côme et Saint-Michel-des-Saints.

En Mauricie, le niveau des rivières demeure haut: on trouve là-bas 223 maisons inondées. Or, le lac Saint-Pierre et la rivière du Loup devraient continuer de reculer progressivement, selon les informations de la sécurité civile.

Sébastien Doire, directeur régional de la sécurité civile pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, a dit que la situation semblait se stabiliser et même s’améliorer à certains endroits.

«On va quand même surveiller la situation, parce qu’avec la pluie d’hier, parfois on a des impacts de 24 à 48 heures plus tard», a-t-il expliqué en entrevue téléphonique.

En Estrie, les autorités observent de près le lac Louise, qui déborde du côté de la municipalité de Weedon, à environ 45 minutes de voiture de Sherbrooke. Dans cette ville, en date de samedi matin, 26 personnes avaient été évacuées, 50 résidences avaient été inondées et 42 autres étaient isolées.

«Il y a un centre de coordination, la municipalité est sur le terrain avec les conseillers en sécurité civile du ministère de la Sécurité publique pour évaluer la situation et être en contact avec la population pour donner des conseils de sécurité et évacuer au besoin», a précisé Maude Émilie Lapointe.

Là aussi, le niveau de l’eau est en baisse, mais cela se fera graduellement, a ajouté Mme Lapointe.