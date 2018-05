MONTRÉAL — Un programme appelé Zenétudes, qui vient en aide aux étudiants lors du passage du secondaire au cégep, pourra être étendu à un plus grand nombre de jeunes, grâce à un don de 500 000 $ annoncé lundi.

C’est la Fondation de la famille Rossy et Bell Cause pour la cause qui verseront chacun une somme de 250 000 $ pour que ce programme puisse être étendu à un plus grand nombre de cégeps.

Zenétudes est un programme lié à la santé mentale, qui aide les jeunes à passer par cette phase de transition qui peut être difficile pour certains, lorsqu’ils quittent la maison familiale, deviennent de jeunes adultes, et peuvent éprouver des problèmes d’anxiété, d’angoisse de performance, voire de dépression.

Le programme Zenétudes, lorsqu’il sera pleinement déployé, comportera trois volets: la prévention pour tous, en classe, offerte par l’enseignant, puis la «prévention ciblée sélective» en atelier par un enseignant professionnel en santé mentale, puis la «prévention ciblée indiquée» par groupe de cinq à 10 étudiants par deux professionnels en santé mentale.

Il aborde plusieurs thèmes, comme le sentiment d’appartenance au collège, une réflexion sur son choix professionnel, la gestion de l’anxiété, les relations amoureuses, les stratégies d’étude et les saines habitudes de vie.