Un-e cinéaste né-e en Ontario a obtenu un certificat de naissance non binaire après un an d’efforts auprès des autorités provinciales.

Joshua Ferguson ne s’identifie ni comme un homme ni comme une femme — utilisant le pronom personnel pluriel «ils», en anglais. «Ils» estiment que ce certificat, obtenu de haute lutte, respecte davantage leur genre véritable.

Joshua Ferguson avait demandé sans succès à Services Ontario, en 2017, de modifier la mention de sexes sur son certificat de naissance, pour ajouter la case «non binaire». Une plainte à la Commission des droits de la personne a plus tard amené le gouvernement à modifier sa politique en matière de genres.

Les citoyens ontariens peuvent maintenant cocher dans un formulaire la case M, F ou X.

Par ailleurs, sur leur certificat de naissance, les Ontariens peuvent aussi choisir de ne plus préciser du tout le genre auquel ils s’identifient. L’Ontario avait offert précédemment des cartes non binaires pour le permis de conduire et l’assurance-maladie.

Joshua Ferguson estime que cette politique reconnaît l’existence des personnes non binaires. «Je sais que cette politique va sauver des vies.»

De tels certificats de naissance non binaires sont déjà délivrés à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest.