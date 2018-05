MEADOW LAKE, Sask. — Des audiences sur la peine ont lieu mardi pour le jeune homme qui a fait quatre morts dans deux fusillades perpétrées en janvier 2016 à La Loche, dans le nord de la Saskatchewan.

L’assassin qui est aujourd’hui âgé de 20 ans était à quelques semaines de son 18e anniversaire de naissance lorsqu’il a commis le carnage.

En février dernier, la juge Janet McIvor, de la Cour provinciale, a décidé qu’il écoperait d’une peine applicable aux adultes. Il risque l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

Avec son arme à feu, il a tué deux frères dans une résidence, Dayne et Drayden Fontaine, âgés respectivement de 17 et de 13 ans, avant d’entrer dans une école où il a assassiné deux membres du personnel enseignant et fait sept blessés.

Les audiences de mardi se déroulent à Meadow Lake, à quelque 350 kilomètres au sud de La Loche.