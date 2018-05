Une «résistance féministe» dans le monde du jeu vidéo? Parce que la culture entourant ces jeux peut être toxique pour les femmes, notamment en raison du harcèlement et des menaces de viol envers les joueuses, elles développent des tactiques pour se réapproprier les jeux, a relevé une chercheuse québécoise qui s’intéresse au phénomène de près.

Pascale Thériault est étudiante au doctorat à l’Université de Montréal, au département de l’histoire de l’art et d’études cinématographiques, spécialisée en jeux vidéos. Elle n’a pas terminé sa thèse de doctorat, mais présentera ses observations vendredi lors du congrès annuel de l’Acfas (Association francophone pour le savoir).

D’entrée de jeu, la chercheuse note que la culture du jeu vidéo est largement teintée d’une masculinité militarisée, notamment parce que l’industrie visait traditionnellement un public masculin.

Or, selon elle, on assiste de plus en plus à des tactiques de résistance féministe, pour dénoncer les problèmes et pour offrir des alternatives.

Ces tactiques se manifestent à la fois dans la création et dans les pratiques de jeu. Elles se multiplient mais sont toutefois peu étudiées, relève Mme Thériault, qui vise à les recenser et à déterminer quand un jeu vidéo peut être qualifié de féministe. Elle est aussi membre de LUDOV (Laboratoire universitaire de documentation et d’observation vidéoludiques).

Au niveau du jeu, elle explique que les avatars forts qui portent la quête du jeu sur leurs épaules étaient plus souvent qu’autrement des hommes, et que les personnages féminins n’étaient souvent que des princesses à sauver ou des personnages secondaires hypersexualisés.

Les femmes, qui comptent aujourd’hui pour près d’un joueur sur deux, sont à la recherche — comme les minorités visibles ou des personnes de groupes marginalisés — de personnages les représentant. Les plus habiles programmeront les jeux pour les modifier, en changeant par exemple l’avatar masculin en un de sexe féminin, une tactique appelée «modding» dans le milieu. D’autres préféreront se tourner vers des types de jeux offrant une plus grande diversité.

Ces efforts sont faits pour contrer certains aspects de la culture du jeu vidéo, traditionnellement violente, militaire et très compétitive, relève la doctorante.

Les problèmes se retrouvent aussi au niveau de la création des jeux vidéos. Pascale Thériault rappelle la controverse du «Gamergate» ayant débuté en 2014, lorsqu’une développeuse a été victime d’une campagne de harcèlement, de menaces de viol et d’attaques. Certains l’ont accusée d’avoir reçu une couverture journalistique trop favorable pour son jeu par rapport à l’accueil offert par les joueurs. La controverse est devenue une bataille «de culture» aux forts accents misogynes.

Selon Mme Thériault, le monde du jeu vidéo a changé ces dernières années. Les studios mettent de l’avant leurs créatrices — bien qu’elles soient encore peu nombreuses — et des jeux de plus en plus diversifiés sont disponibles sur le marché.