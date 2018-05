QUÉBEC — La présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), Tamara Thermitus, rejette les appels à sa destitution et dit vouloir être entendue à l’Assemblée nationale «au moment opportun».

Dans une lettre envoyée le 3 mai au président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, et déposée mardi au Salon bleu, Mme Thermitus affirme que demander sa démission ou sa destitution aujourd’hui «constitue un grave déni de justice et une entrave aux principes de justice naturelle les plus élémentaires».

Elle souligne que son témoignage devant le Protecteur du citoyen n’est pas encore terminé. Elle dit vouloir que la lumière soit faite «sur cette affaire».

La CDPDJ connaît depuis plusieurs mois des difficultés liées à la gouvernance, à la gestion des ressources humaines et aux communications.

Selon l’auteure d’un rapport indépendant, l’ancienne sous-ministre Lise Verreault, Tamara Thermitus a un style de gestion qui «a tendance à créer de la résistance et de la démobilisation pour le personnel». Elle n’aurait pas la capacité ni les compétences pour apporter des changements et «redresser la situation».

Dans sa missive, Mme Thermitus rappelle à Jacques Chagnon qu’elle est la première femme noire à avoir été nommée présidente de la CDPDJ, et qu’elle a passé sa carrière à défendre les droits de la personne.

Elle souligne sa contribution dans le règlement du dossier des pensionnats autochtones.

Le Parti québécois (PQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ) ont déclaré la semaine dernière avoir perdu toute confiance en Mme Thermitus, suite au dépôt du rapport Verreault.

Le gouvernement Couillard pourrait ainsi déposer une motion à l’Assemblée nationale pour la destituer de son poste, un geste qui serait sans précédent.

«Je vous demande à ce que mes droits soient respectés et qu’aucun processus de destitution ne soit entamé tant et aussi longtemps que l’enquête du Protecteur du citoyen est en cours», a plaidé Mme Thermitus dans sa lettre.

«De plus, je tiens à être entendue par les parlementaires au moment opportun», a-t-elle tranché.